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Kocaeli'de 100 lira için doğmamış bebek öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 100 lira için doğmamış bebek öldürüldü

KOCAELİ'de bir kadın, kendisini sıkıştırıp 100 lira isteyen şahısları reddedince bıçaklı saldırıya uğradı. O kadının 27 haftalık hamile olduğu, bebeğin iç kanamadan dolayı öldüğü öğrenildi.

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Olay, Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz İ. (34) isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kadını yaralayan G.M. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları ortaya çıktı
Bıçaklanan Kunduz İ.'nın 27 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından ise bebeğin iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İfadesine başvurulan Kunduz İ., 3 kişinin kendisini takip ettiğini, kendisinden para istediklerini ve yanında para olmadığı için şahıslara bozuk para uzattığını söyledi.

Bunun üzerine şahısların kendisinden 100 lira istediğini ve veremediğini dile getiren Kunduz İ., şahsın kendisini bu yüzden bıçakladığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Hastanede tedavisi tamamlanan Kunduz İ., bugün taburcu edildi.

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