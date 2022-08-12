7 yıllık aşk bitti! Oyuncu Selen Soyder ve eşi Oren Fransez tek celsede boşandı
Miss Turkey birincisi ünlü oyuncu Selen Soyder 2015 yılında nikah masasına oturduğu yedi yıllık eşi Oren Fransez'den tek celsede boşandı.
2007 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ünlü model Selen Soyder ardından televizyon dünyasına adım atmıştı. Birçok ünlü dizide oynayan ünlü isim 2015 yılında evlendiği stil danışmanı Oren Fransez'den anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, 7 yıllık evliliğini bitirdi.
Ünlü model, Tolaghan Sayışman'la yaşadığı büyük aşkı noktaladıktan sonra 2015'te iş insanı Oren Fransez'le nikah masasına oturduğu eşinden, anlaşmalı olarak boşandı.
Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ikiliden Selen Soyder, boşandıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.