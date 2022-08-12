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Antalya'da banka müdürünü rehin aldı! İki saat ikna çalışmaları sonunda teslim oldu

Antalya'da banka müdürünü rehin aldı! İki saat ikna çalışmaları sonunda teslim oldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Ekipler silahlı kişiyi yaklaşık iki saat ikna etmeye çalıştı. Bankaya Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanırken sonunda teslim oldu ve gözaltına alındı.

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Antalya Kepez Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişin, şube müdürünü rehin aldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bankaya işlem yapmaya gelen kişinin güvenliğin silahını ele geçirdiği öğrenildi. Şahsın annesi de ikna için alana getirildi ancak başarılı olamadı.  İki saat süren ikna çalışmaları sonrası şahıs teslim oldu ve gözaltına alındı.

Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti ve her ihtimale karşı operasyona hazırlanmıştı.

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