Ünlü influencer Büşra Duran Gündüz markalar tarafından nasıl fark edildiğini anlattı!

Her Influencer, markalarla iş birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Ancak her geçen yıl sosyal medyanın kökleri yayıldıkça, influencerların öne çıkması zorlaşıyor. Peki markaların gözlerini bu kadar influencer arasından nasıl üzerinize çekersiniz? Şanslınız, çünkü Instagram’da önde gelen Influencer Büşra Duran Gündüz’ün değerli görüşlerini sizlere getiriyoruz!

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Sosyal medya platformu Instagram'da moda ve seyahat paylaşımları yapan Büşra Duran Gündüz ürettiği içeriklerde takipçilerinin isteklerini dikkate aldığını ifade etti. Ürettiği içeriklerle takipçilerine yararlı bilgiler paylaştığını kaydeden Büşra “Gerçek hayatta olduğunuz gibi olun ve içerikleriniz özgün olsun” ifadelerini kullandı.

Her markayla çalışmadığını dile getiren fenomen “marka ve ürünleri benim stilime ve yaşam tarzıma uymalı. Benim yaşam tarzıma uyan ürün ve markalar otomatik olarak takipçilerime de uymuş oluyor. Bu kapsamda takipçilerinizin güvenini kazanmak çok önemli. Bizim bir marka iş birliği paylaşımımız varsa 10 paylaşımımız takipçilerimize ilham vermeye ve bir şeyler katmaya çalıştığımız paylaşımlar oluyor” dedi.

2018’den beri Dubai’de yaşamını sürdüren ünlü Influencer Büşra Duran Gündüz, uluslararası tüm markalarla is birliğini sürdürüyor. Instagram’da hell0busra kullanıcı adıyla moda ve seyahat ağırlıklı paylaşımları 1 Milyondan fazla takipçisi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Influencer olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan ünlü fenomen “Özgün ve samimi olun, yaratıcı içerikler üretip istikrarlı olun ve sabırlı olun. Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünerek paylaşımlar yapın, çünkü uzun vadede takipçilerinizin güvenini kazanırsınız. En önemlisi de severek yapın.” diye ekledi.

Marka iş birliklerinde en önemli kriterin takipçilerinin odak noktası olduğunu vurgulayan Büşra “takipçilerim marka iş birliklerini yönlendiren en önemli unsur. Takipçilerime fayda sağlamayacak hiçbir marka iş birliğini kabul etmiyoruz. Kazan-kazan yöntemi ile hem takipçiler hem de markanın fayda sağlaması noktasında denge kurmaya çalışıyoruz. Takipçilerime fayda sağlamayan herhangi bir iş birliğinden markanın da fayda sağlanmasını bekleyemeyiz.” ifadelerini kullanan ve kariyer basamaklarını çok hızlı bir şekilde çıkmaya başlayan ünlü influencer Büşra Duran Gündüz adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Ayrıca Büşra Duran Gündüz'ün Instagram profilinde özel bir şey var. Sadece özgünlük sızdırıyor. Ve daha yakından baktığınızda nedenini anlamaya başlıyorsunuz. İçeriklerinin ne kadar renkli olduğu hemen fark ediliyor. Yeni yerleri ziyaret ederken harika bir iş çıkarıyor, nereye gideceğine dair yeni fikirler arayan herkesin hem çekici hem de ilginç bulacağı bir şey.