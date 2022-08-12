BIST 2.867
DOLAR 17,95
EURO 18,43
ALTIN 1.034,84
HABER /  EKONOMİ

İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu: Oran 10,8

İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu: Oran 10,8

RUSYA-Ukrayna savaşının yaşandığı Avrupa'daki tüm olumsuzlukların etkisiyle İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın zirvesine yükseldi.

Abone ol

İspanya'da Tüketiciler Derneği FACUA bir açıklama yaparak, serbest piyasada doğalgazın kilovat saat ücretinde yüzde 95 ila yüzde 291 artış olduğunu öne sürmüştü.

Doğalgazın fiyat artışının da etkisiyle İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10,2 olarak açıklanmıştı.

Temmuz ayı yıllık enflasyon oranı yüzde 10,8

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.

INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10,8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.

Enflasyonu fiyatlardaki artış tetikledi

INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

AA'nın haberine göre, verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13,5'e varan artış olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Annesi 3 gündür perişan oldu: Ben bittim artık
Annesi 3 gündür perişan oldu: Ben bittim artık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti
Hataylı manav 'gözünü oyar' denilen kargaya çocuğu gibi bakıyor
Hataylı manav 'gözünü oyar' denilen kargaya çocuğu gibi bakıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Alman, Sivasspor'a İskoç hakem
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Türkiye'nin ikinci büyüğü Nevşehir'e kuruluyor
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Türkiye'nin ikinci büyüğü Nevşehir'e kuruluyor
Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?
Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında 2022 Yağız Özçelik asıl mesleği nedir?
Yüzlerce kişiyi kurtardı Maide Suresi ile ikna eden doktorun acı kaderi
Yüzlerce kişiyi kurtardı Maide Suresi ile ikna eden doktorun acı kaderi
Muharrem İnce'nin ifşa ettiği Tele 1, Halk TV ve KRT rezaletini Hadi Özışık yorumluyor!
Muharrem İnce'nin ifşa ettiği Tele 1, Halk TV ve KRT rezaletini Hadi Özışık yorumluyor!
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Çoban gözaltında ifadesine bakın