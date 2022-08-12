Benzine kallavi zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak işte 13 Ağustos zamlı fiyatlar

Dün motorine gelen zammın ardından benzine de zam geldi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zam pampaya yansıyacak.

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Motorine dün gelen zammın ardından bir zam da benzine geldi. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bu gece yarısı pampaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Zamlı benzin fiyatları ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da 21,28 TL’ye, İzmir’de 21,27 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18 TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.