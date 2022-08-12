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Meral Akşener: En düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalı, bunlar yapmazsa biz yapacağız

Meral Akşener: En düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalı, bunlar yapmazsa biz yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Ey emekliler, söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu; en düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir dizi ziyaret için Aksaray'a gitti. Eski Sanayi Caddesi'nde parti otobüsünden inen Akşener, halka seslendi. Emekli maaşının en düşük asgari ücret kadar olması gerektiğin belirten Akşener, "Bu arkadaşlar yapmazsa biz iktidara gelince yapacağız" dedi. Emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan Akşener şöyle devam etti:

"Ey emekliler, söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu; en düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır. Şimdi bu arkadaşlar bunu yaptı yaptı, yapmadılar; az kaldı, biz yapacağız.''

Akşener, çiftçinin elektrik faturasının yüksek olduğunu belirterek, ''İç Anadolu Bölgesi'nde hepinizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması. 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. 60 bin liralık fatura gördüm. 52 bin liralık fatura gördüm. Yahu bunu ödeyen bir çiftçinin, 3 ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi. Geriye ne kalır?" dedi.

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