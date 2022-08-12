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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şoku! Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.Abone ol
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.