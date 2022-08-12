FBI açıkladı: Donald Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı. ABD'yi sarsan baskın sonrası yeni bir gelişme yaşandı. FBI tarafından yapılan açıklamada baskında çok gizli belgeler ele geçirildiği duyuruldu.

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FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan baskında 'çok gizli' belgeler ele geçirildiği bildirildi.

Washington Post'tan flaş iddia: "Nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı”

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine gerçekleştirilen operasyonda gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde geçtiğimiz günlerde FBI tarafından gerçekleştirilen aramanın yankıları sürüyor. ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı belirtildi. Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanı: “Arama işlemini bizzat onayladım”

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, evdeki aramanın Trump’ın görevi bırakırken Beyaz Saray’dan bazı belgeleri yasa dışı şekilde evine götürüp götürmediğine dair başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’un evinde yapılan arama işlemini bizzat onayladığını ifade etmişti. Garland ayrıca, arama işlemini Trump'ın kendisinin açıkladığını vurgulayarak arama izninin kamuyla paylaşılması gerektiğini belirtilmişti.

Trump'ın evine yapılan FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago su anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaşmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago’dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland de dün bu konuda ilk defa açıklama yaparak, FBI ajanlarının Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump da bugün yaptığı açıklamada, arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmişti.