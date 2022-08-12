Fırtına tek attı 3 aldı! Trabzonpor Abdulkadir Ömür'ün muhteşem golüyle Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Hatayaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçilirken Trabzonspor ikinci yarının 71. dakikasında Abdulkadir Ömür'ün attığı muhteşem golle Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti. Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer puanını 6'ya çıkarırken, Hatayspor ise ilk hafta bay geçmesinin ardından lig'de ilk yenilgisini aldı.

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Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken geçen haftayı bay geçen Hatayspor ligde henüz puanla tanışamadı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Gaziantep GK'yı konuk edecek.

103 gün sonra sahasında

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynadı.

Sakatlanan Visca hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düşerek sakatlanan Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, ambulansa koyulurken Visca'yı alkışlayarak destekte bulundu.

Visca'nın yerine 44. dakikada Kouassi, oyuna dahil oldu.

Edin Visca'nın ilk kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Bu arada Visca'nın sakatlık haberini alan eşi ve çocuğu da hastaneye geldi.

Dorukhan kadrodan çıkarıldı

Karşılaşmadan önce gıda zehirlenmesi yaşan Dorukhan Toköz maç kadrosundan çıkarıldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in yerden pasında kale önünde Kouassi'nin vuruşunu kaleci Erce sol köşeden çıkardı.

71. dakikada Eren Elmalı'nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Trezeguet'in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Riberio'nun derinlemesine pasında, ceza alanında El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa son olarak Trezeguet vurdu. Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu.

29. dakikada Visca'nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius'u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Cornelius, kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45+2. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Saint-Louis'in soldan ortasında, ceza sahasında Lobjanidze'nin gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Trabzonspor - Hatayspor ilk 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezequet, Cornelius.

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)