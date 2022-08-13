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Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde hainlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit düştü.

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Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe üsütüne darbe indiriyor. Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu
Hain teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit düştü.

"Aziz Milletimizin başı sağ olsun"
Konuya ilişkin açıklama Siirt Valiliği tarafından yapıldı.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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