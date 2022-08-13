BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Jandarmada atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ilk kez kadın general ataması yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarmada atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ilk kez kadın general ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, Komutanlığa ilk kez kadın general ataması yapıldı.

Abone ol

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı ve Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.

Atamalara göre, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

Ayrıca, ilk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Öte yandan, 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Bunların arasında Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yorgancı yünleri kabartırken buldu annesini arayıp 'hazine bulduk' dedi
Foto Galeri Yorgancı yünleri kabartırken buldu annesini arayıp 'hazine bulduk' dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rastgele ateş açtı: Asker eğlencesinde 2'si çocuk 11 kişi yaralandı!
Rastgele ateş açtı: Asker eğlencesinde 2'si çocuk 11 kişi yaralandı!
Düğün konvoyunda tozu dumana kattı: O drift pahalıya patladı!
Düğün konvoyunda tozu dumana kattı: O drift pahalıya patladı!
Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre tırmanarak hastaneye gitti!
Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre tırmanarak hastaneye gitti!
12 Dev Adam uzatmalarda yıkıldı
12 Dev Adam uzatmalarda yıkıldı
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı! "Teşvik esaslı yeni bir modele geçildi"
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı! "Teşvik esaslı yeni bir modele geçildi"
Avrupa Rusya'ya boyun eğmek istemiyor: Enerji tasarrufu için düğmeye basıldı
Avrupa Rusya'ya boyun eğmek istemiyor: Enerji tasarrufu için düğmeye basıldı
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Abdullah Avcı, Visca için kötü haberi duyurdu!
Abdullah Avcı, Visca için kötü haberi duyurdu!
FBI açıkladı: Donald Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi!
FBI açıkladı: Donald Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi!
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Dev derbinin tarihi belli oldu
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Dev derbinin tarihi belli oldu