Yorgancı yünleri kabartırken buldu annesini arayıp 'hazine bulduk' dedi

“İçinden hazine çıktı”

Olayı anlatan Nazlı Akgün, “Müşteri, bohçayı atmaya kıyamadığını söyledi. Bohça annesinden kalmış. Bohça teslim edildikten 10 gün sonra kızım yardıma geldiğinde yünleri kabartmaya başladı ve kırmızı keseyi buldu. Hemen yukarı çıkıp ‘Anne bu yün kimin? İçinden hazine çıktı’ dedi. Müşteriyi aradık. Oğlunu yollayıp altınları aldı. Hem altınları hem de yünlerini teslim ettik” dedi.