Türkiye'nin döviz rezervinde son bir yılın en yüksek artışı yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde geçen hafta son 12 ayın en yüksek artışı yaşandı. TCMB toplam döviz rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7,4 milyar dolar artarak 109 milyar dolara kadar çıktı. Bloomberg'e göre bu, 12 ayın en yüksek artışı oldu.

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Merkez Bankası’nın yurt dışı yerleşikler portföy hareketleri haftalık verisine göre, 5 Ağustos ile biten dönemde yabancıların 8 haftalık çıkış serisinin ardından hisselerde ve tahvillerde sınırlı giriş gözlendi.

Bloomberg'in haberine göre döviz artışında Rusya'dan Akkuyu nükleer güç santrali inşaatı için gönderilen para etkili oldu.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasa notunda toplam rezerv artışının 4,4 milyar dolarının bankalar döviz mevduatı artışı, 2 milyar dolarının swap artışı ve altın değerleme etkisinin toplamından kaynaklandığını vurguladı.

Bu yüzden Bürümcekçi de döviz rezervlerindeki artışı Rusya'dan gelen paraya bağladı:

"Banka swapları ve bankalar döviz mevduatı artışında, Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye’ye aktardığı tutar sonrası şirketler mevduatının artmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Zira son iki haftada şirketler yabancı para (YP) mevduatı 7 milyar dolara yakın artmış durumda".

Rosatom'dan santal için para akışı

Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg'in üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya enerji firması Rosatom'ın toplamda 20 milyar dolar olarak planlanan Akkuyu nükleer santral inşası için Türkiye'ye 15 milyar dolar aktarma sürecinde olduğu belirtilmişti.

Türkiye'de bankalar gerçekleştirilen para transferlerinin bir kısmını Merkez Bankası'nda bırakmak zorunda.

Ticari alım ve satım yapan şirketler de nakitlerinin bir kısmını Merkez Bankası'nda bırakabiliyor.

Bu da direkt olarak bu tarz büyük ticari işlemlerin Merkez Bankası rezervlerine yansımasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Middle East Eye'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberinde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 20 milyar dolar yatırım yapacağı aktarıldı.

Bloomberg HT'nin dünkü haberine göre ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji firması International Energy Holding'in (IHC) Kalyon Enerji'nin yüzde 50 hissesini 490 milyon dolara satın aldığı açıklandı.