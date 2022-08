Merve Kavakçı'ya yeni görev! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan atama kararına göre Merve Safa Kavakcı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine atandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi olarak görev yapan Merve Sefa Kavakcı, 6 Haziran 2022'de yayımlanan atama kararıyla merkeze alınmıştı. Merve Safa Kavakcı'ya Dışişleri Bakanlığında yeni görev verildi. Merve Safa Kavakcı Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine atandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Merve Kavakçı kimdir?

Kavakcı 1968 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 1986 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimini başörtüsü yasağı sebebiyle yarıda bırakıp 1993'de University of Texas at Dallas'da Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladı. 1994-1998 yılları arasında Türkiye'de Refah Partisi ve Fazilet Partisi Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürüttü. 1995'te hafızlığını tamamladı. 1999 senesindeki genel seçimlerde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Başörtülü olduğu için milletvekilliği görevini ifa etmesi engellendi. Vatandaşlıktan çıkartıldı, partisi kapatıldı ve beş sene siyasetten yasaklandı. Akabinde 2003'de Harvard University Kennedy School of Government'da Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2007'de Howard University'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktorasını aldı. 2004-2014 yılları arasında George Washington University Elliott School of International Affairs'de öğretim üyeliği yaptı. 2014 senesinde Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de alanında ilk olan Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi (PAMER)'ni kurdu. 2016 senesinde doçentliğini aldı.

Kavakcı, 2009 yılında Georgetown University tarafından hazırlanan "The World's 500 Most Influential Muslims" listesine seçilmiştir. 2006'da New York University tarafından "Appreciation for Social Justice" sertifikasına layık görülmüştür. 2004 senesinde National Association for the Advancement of Colored People ve George Washington University tarafından ortaklaşa verilen "Women of Excellence" ödülüne, 2000 yılında da Haus der Kulturellen Aktivitat und Toleranz'in "Service to Humanity" ödülüne layık görülmüştür. Kavakcı'nın TBMM'ye seçildiği zaman örttüğü başörtüsü 2005 yılında The Becket Fund for Religious Liberty tarafından "Body of Belief" sergisi bünyesinde ABD Kongresi'nde sergilenmiştir. Kavakcı İngiliz Parlamentosu, ABD Kongresi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Uluslararası Parlamenterler Birliği ve aralarında Harvard, Yale, Cornell, Cambridge, Berlin, Milano, Beyrut üniversitelerinin bulunduğu dünyanın farklı siyasi ve akademik kurumlarına hitap etmiştir.

Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı (2004-2017) yapan Kavakcı'nın Başörtüsüz Demokrasi'de Adı Konmamış Darbe (Timas, 2014) adlı eseri Arapça ve Farsça olarak da yayımlanmıştır. Diğer Türkçe eserleri Siyasetin Oyunu, Batı'da Müslüman Olmak, Dünyanın Güzel İnsanları ve Örtünün Altında Kalanlar'dır. İngilizce kitapları Headscarf Politics in Turkey: A Postcolonial Reading (MacMillan, 2010) ve International Relations in Global Village: Changing Interdependencies (ed.) (Cognella Academic Publishing, 2013) isimli akademik eserlerdir. Kavakcı'nın siyasi hayatının anlatıldığı The Day Turkey Stood Still (Ithica, 2013) adlı eser Amerikalı yazar Richard Peres tarafından kaleme alınmıştır.