Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu ve Nagehan Alçı'ya öfkesi geçmiyor! Sen cezaevine giden otobüse binmelisin

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine ünlü piyanist Fazıl Say'ın öfkesi dinmiyor. Say, Nagehan Alçı'ya "Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı; Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum!" diye çıkıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçen aylarda yaptığı Karadeniz turunda Nagehan Alçı'yı da otobüsüne alması olay olmuş, İmamoğlu tepki gösterenlere "herkes işine baksın" diye çıkışınca ortalık iyice karışmıştı. İmamoğlu, aylar sonra Nagehan Alçı'ya röportaj verince, İmamoğlu yandaşları buna tekrar tepki göstermişti. Tepki gösterenlerden biri de Piyanist Fazıl Say olmuştu. Nagehan Alçı, cevap verince Fazıl Say iyice çileden çıktı. İşte Fazıl Say, Nagehan Alçı polemiğinde yaşananlar ve son raunt...

Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya röportaj vermesini Twitter üzerinden eleştiren Fazıl Say, "Alay mı ediyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" demiş ve "Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı: Fazıl Say, politik ve entellektüel açıdan şuursuz

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise köşesinde Say'a yanıt vererek, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir." ifadesini kullanmıştı.

Fazıl Say: Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı

Fazıl Say, Nagehan Alçı'nın köşeyazısı paylaşımına yaptığı yorum ile Alçı'ya bir cevap daha verdi. Say, paylaşımında şöyle dedi: "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!"