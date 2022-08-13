İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış! 'Size borcumuzu yerel seçimde ödedik'

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı neredeyse kesinleşmiş gibi gösteriliyor. CHP yönetimi Kılıçdaroğlu derken, Demokrat Parti lideri de Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. 6'lı Masa'nın son toplantısı yaklaştıkça aday kim olacak tartışması alevlenirken, İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş etkisi yapacak bir çıkış geldi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ete kemiğe bürünüyor. CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun partinin adayı olduğunu kaydediyor. Geçen Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkacağını vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’nu işaret etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış İYİ Parti'den geldi. İşte İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti'nin 'ağır topu'nun o çıkışı...

İYİ Parti: Kimseye sözümüz de mecburiyetimiz de yok!

Görüştüğüm İyi Parti’nin ağır topu, Kılıçdaroğlu’nun bugüne dek adaylık bahsini kendilerine açmadığını ifade ediyor. “Bizimle öyle bir görüşmesi, öyle bir niyet açıklaması olmadı. Bizim kimseye bir sözümüz, mecburiyetimiz yok” diyor. İyi Parti’nin ağır topu şöyle devam ediyor:

Gelsin söylesin, belki de tek başına iktidar olacak!

“Kılıçdaroğlu aday olacaksa gelsin söylesin. Bize iletilmiş bir şey yok. Masada bununla ilgili bir konuşma da yok. Kılıçdaroğlu, ‘Böyle böyle yapacağım’ diyor. Diyebilir, hakkıdır, belki tek başına iktidar olacak.”

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na borç mu ödeyecek

Kimi çevrelerde 2018’deki seçimde CHP’nin 15 milletvekili transfer ederek, İyi Parti’nin seçimlere girme hakkı kazanmasına imkan sağladığı ve Akşener’in borcu kapatmak için Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Evet” diyebileceği savunuluyor. İyi Parti’nin ağır topuna bu düşünceyi sordum.

Biz borcumuzu mahalli seçimde ödedik

Şöyle yanıt verdi: “Ne borcu? Biz borcumuzu mahalli seçimde ödedik. Kaldı ki bizim seçime katılma hakkımızı YSK vermişti. CHP o imkanı tanıdıktan sonra bu kararı almış olabilirler. Olmasa belki yapmayabilirlerdi. Ama zaten seçime girme hakkını kazanmıştık.”