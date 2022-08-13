Meral Akşener'i köpek ısırdı! Kuduz aşısı yapılan Akşener ziyaretlerini sürdürüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen Hafta yaptığı Yalova ziyaretleri sırasında bir köpek tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından hemen kuduz aşısı yapılan Akşener, gezisine ara vermeden devam etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ocak 2020 yılından bu yana Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Geçen hafta Yalova ve ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in başına talihsiz bir olay geldiği ortaya çıktı.

Meral Akşener'i Yalova ziyareti sırasında bir köpeğin ısırdığı ortaya çıktı. Zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından hemen iğne yapıldı. Sokak köpeği tarafından ısırılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretlerine ara vermedi.

Makam aracı çarptı, inip yardım isteyince...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim çalışmaları kapsamında geçen hafta gittiği Termal ilçesinde, konvoydaki bir araç aniden önüne çıkan av köpeğine çarptı. Makam aracından inen Akşener, yaralanan köpeğin veterinere götürülmesi için yanındakilere talimat verdi. Bu sırada kucağına aldığı köpek, Akşener’in elini ısırdı.

Köpek hayatını kaybetti, Akşener sahibine gitti

Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı. Akşener, köpeğin öldüğünü haber aldıktan sonra sahibiyle bir araya gelerek, üzüntüsünü iletti.

20 Ocak 2021’den beri il il, ilçe ilçe Anadolu’yu gezen Akşener, Termal’deki olaydan sonra da programına ara vermedi. Sırasıyla Bilecik, Niğde ve Aksaray’da vatandaşların dertlerini dinledi, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akşener Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı

Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Türkiye önemli bir seçime doğru giderken kent programlarına, esnaf ziyaretlerine ve “Gençler için Gençlerle Beraber” programlarına ağırlık veren Akşener Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Meral Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken esnaf ziyaretleri kaldığı yerden devam ediyor.