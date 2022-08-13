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Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama

Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini ve gerekenin yapılacağını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konutlardaki fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yaptı.

Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız." dedi.

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