Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini ve gerekenin yapılacağını belirtti.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konutlardaki fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yaptı.
Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız." dedi.
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