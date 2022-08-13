Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ili uyardı saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık bunaltmaya devam ederken yeni hafta için yağış uyarısı geldi. Bugün termometreler Diyarbakır'da 42, Adıyaman'da 41, Aydın'da 35, İzmir'de 32, Antalya'da 32, İstanbul'da 31 dereceyi gösterecek. Uzman isim Kerem Ökten 17 Ağustos'tan sonrasına dikkat çekti. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den hem sıcak hem de sağanak uyarısı geldi. Bugün doğu bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor. 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı. Uzman isim Kerem Ökten 17 Ağustos'tan sonra Güney Ege ve Batı Akdeniz'de sıcakların artacağını bildirdi. İstanbul'a da pazartesi uyarısı yaptı.
9 ile uyarı: Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
-17 Ağustos'tan itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz daha da ısınacak. Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek...Pazartesi Sabahı hareketli ve keyifli olacak. İstanbul'da kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Bursa ani sağlam bir sağanak yağış alacak. Bu bir fırtına hattı. Yağış gelmeden önce rüzgar kuvvetlenecek. Gece yatmadan önce balkondan uçacak şeyleri kaldıralım.
-Pazar gecesi sabaha karşı Marmara'dan bir fırtına hattı geçecek. Tekirdağ'da etkili olduktan sonra İstanbul ve Bursa hattından yoluna devam edecek. Pazartesi sabahına bir serinlik ile uyanacağız.