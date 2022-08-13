Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ili uyardı saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun

Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

-17 Ağustos'tan itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz daha da ısınacak. Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek...Pazartesi Sabahı hareketli ve keyifli olacak. İstanbul'da kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Bursa ani sağlam bir sağanak yağış alacak. Bu bir fırtına hattı. Yağış gelmeden önce rüzgar kuvvetlenecek. Gece yatmadan önce balkondan uçacak şeyleri kaldıralım.