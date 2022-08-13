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Galatasaray İtalyan golcü için harekete geçti

Galatasaray İtalyan golcü için harekete geçti

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ardından İtalyan golcü Belotti için girişimler başladı.

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Bir süredir Brezilyalı oyuncunun kulübü Midtjylland ile pazarlık halinde olan Galatasaray transferde geri adım attı. Danimarka temsilcisi, 10 numarada görev yapan Evander için kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, sonrasında 8 milyon euro'ya kadar inmişti. Dries Mertens transferiyle 10 numara için bir alternatife daha kavuşan teknik direktör Okan Buruk yüksek maliyeti nedeniyle Evander'den vazgeçti.

Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Memphis Depay'ın sosyal medyadaki hareketi, Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Hollandalı oyuncu, Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla imza atarken verdiği pozu beğendi, fakat bir süre sonra beğenisini geri çekti.

Jose Mourinho'nun takımında oynamak isteyen İtalyan golcü Andrea Belotti, Roma ile anlaşmaması halinde Galatasaray'a transfer olabilir.

Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bir başka yıldız Andrea Belotti'nin peşinde.

GOAL İtalya'dan Alessandro De Felice'nin verdiği bilgiye göre Andrea Belotti'nin ilk tercihi, Jose Mourinho'nun takımı Roma.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan santrfora geniş çaplı bir kontrat önermeye hazır.

Fakat Serie A ekibinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için mevcut kadrodan satış yapması gerekiyor. Gidecek oyuncular arasında en büyük aday ise Eldor Shomurodov.

Roma kısa süre içerisinde Özbek golcüyü satarsa Belotti, başkente taşınacak. Roma adına işler yolunda gitmezse İtalyan santrfor, Galatasaray'a 'evet' diyebilir.

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