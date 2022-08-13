Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha indirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.