BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Son bölümde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü. Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarıyla yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü.

Abone ol

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: SALAKO (A)

Yarışması soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hem çalışıp hem de emekli maaşı alan kişiler için Yargıtay'dan emsal karar
Hem çalışıp hem de emekli maaşı alan kişiler için Yargıtay'dan emsal karar
Komşusuna gidip 'ambulans' çağır dedi! Eve girenler dehşete düştü
Komşusuna gidip 'ambulans' çağır dedi! Eve girenler dehşete düştü
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha indirildi
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha indirildi
AK Partili Veysel Eroğlu: Isparta’ya da 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz
AK Partili Veysel Eroğlu: Isparta’ya da 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz
Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama
Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama
Galatasaray İtalyan golcü için harekete geçti
Galatasaray İtalyan golcü için harekete geçti
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış! 'Size borcumuzu yerel seçimde ödedik'
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış! 'Size borcumuzu yerel seçimde ödedik'
Bakanlık duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakanlık duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Dönmez'den Abdülhamid Han Türbesi'ne ziyaret denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak
Dönmez'den Abdülhamid Han Türbesi'ne ziyaret denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü