BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Komşusuna gidip 'ambulans' çağır dedi! Eve girenler dehşete düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşusuna gidip 'ambulans' çağır dedi! Eve girenler dehşete düştü

ADANA’dan son gelen haber korkunç! 80 yaşındaki yatalak kadın evinde ölü 20 yıldır kendisine bakan oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

İddiaya göre, yatalak olan 80 yaşındaki Neriman Güngör, 20 yıldır oğlu Şaban Güngör ile birlikte yaşıyordu. Sabah saatlerinde Şaban Güngör, üst komşusuna gidip polis ve ambulans çağırmasını söyledi.

Olay yerine gelen ekipler Neriman Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaşırken Şeref Güngör’ü de bilekleri kesilmiş halde banyoda buldu. Oğul Şeref Güngör'ün uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Şaban Güngör, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerine gelen ekipler olayın cinayet mi yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra mı bileklerini kestiğiyle ilgili araştırma başlattı.

Tedavisinin ardından Şeref Güngör'ün gözaltına alınacağı öğrenildi.
Yaşlı kadının cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den tehlikeli bir adım daha atıyor Tayvan ziyaretinden sonra...
ABD'den tehlikeli bir adım daha atıyor Tayvan ziyaretinden sonra...
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha indirildi
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha indirildi
Kan donduran olay ve itiraflar! Doğurduğu bebeği boğarak öldürüp bahçeye gömdü
Kan donduran olay ve itiraflar! Doğurduğu bebeği boğarak öldürüp bahçeye gömdü
Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama
Bakan Nebati'den fahiş konut fiyatları için flaş açıklama
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış! 'Size borcumuzu yerel seçimde ödedik'
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun tadını kaçıracak çıkış! 'Size borcumuzu yerel seçimde ödedik'
Bakanlık duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakanlık duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Dönmez'den Abdülhamid Han Türbesi'ne ziyaret denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak
Dönmez'den Abdülhamid Han Türbesi'ne ziyaret denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı! Kuduz aşısı yapılan Akşener ziyaretlerini sürdürüyor
Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı! Kuduz aşısı yapılan Akşener ziyaretlerini sürdürüyor
Karadağ böyle bir trajedi görmedi aile içi kavga katliama dönüştü
Karadağ böyle bir trajedi görmedi aile içi kavga katliama dönüştü