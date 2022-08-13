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Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü, eşini de çekiçle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Dün kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı bıçaklayarak öldüren, eşi Zeynep E'yi de çekiçle başından yaralayan Murat E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan Zeynep E'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Dün Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Akçay arasında tartışma çıkmış, tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaralamıştı.

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