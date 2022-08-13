Metropoll'den tarikat ve cemaat anketi! Yüzde 73'ü kadrolaşmayı tehlikeli görüyor

Metropoll Araştırma'nın temmuz anketinde tarikat ve cemaatlerle ilgili çok çarpıcı bir sonuç çıktı. Seçmenin yüzde 73'i tarikat ve cemaatlerin devlet içinde yapılanmasını tehlikeli bulduğunu söyledi. Bu oran Meclis'te grubu bulunan partiler bazında en fazla İYİ Parti seçmeninde elde edilirken en az AK Parti tabanında ölçüldü.

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Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin nabzı temmuz anketinde cemaat ve tarikatların devlet içinde kadrolaşması konusu vatandaşa soruldu. Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 73'ü tarikat ve cemaatlerin siyaset ve devletteki varlığını tehlikeli bulduğunu söylüyor. Tüm seçmen gruplarında da çoğunluk siyaset ve devletteki varlıklarını tehlikeli bulduğunu ifade etti.

Seçmene “Tarikat ve cemaatlerin siyaset ve devlet yönetiminde etkin olmalarını nasıl bulursunuz?” sorusu yöneltildi. Yüzde 72.8 tehlikeli buluyorum derken yüzde 21.8 sakıncalı bulmuyorum cevabını verdi. Yüzde 5.4'lük kesim is fikir beyan etmedi.



Bu dağılım siyasi partilere göre ise şöyle ölçüldü: AK Parti seçmeninin yüzde 56.9'u cemaat ve tarikatların siyaset ile devlet içinde kadrolaşmasını tehlikeli bulduğunu söyledi. Yüzde 37.3'ü sakıncalı bulmazken yüzde 5.8 fikir beyan etmedi.

CHP'de ise seçmenin yüzde 86.9'u durumu tehlikeli gördüğünü, yüzde 10.8 sakıncalı görmediğini, yüzde 2.3 ise fikrinin olmadığını söyledi.

En yüksek tepki İYİ Parti seçmeninden

Sonuç en yüksek İYİ Parti'de ölçüldü. Yüzde 88.2'si cemaat ve tarikatların devlet ile siyaset içinde kadrolaşmasını tehlikeli bulduğunu, yüzde 8.9'u sakıncalı bulmadığını yüzde 2.9 ise fikrinin olmadığını açıkladı.

HDP seçmeninin yüzde 75.1'i tehlikeli bulduğunu, yüzde 21.3'ü sakıncalı bulmadığını ve yüzde 3.6 ise fikrinin olmadığını söyledi. MHP'de ise tabanın yüzde 69.8'i durumu tehlikeli bulduğunu, yüzde 24.1'i sakıncalı bulmadığını ve yüzde 6 ise fikrinin olmadığını ifade etti.