Celil Nalçakan kaç yaşında, aslen nereli? Celil Nalçakan evli mi, eşi kimdir?

Son olarak Kardeşlerim dizisinde okul müdürü karakterine hayat veren başarılı oyuncu bugün Ercan Saatçi'nin konuğu olacak. Oyunculuğu kadar sesi ile de dikkat çeken Celil Nalçakan aslen Sivaslı ve 44 yaşında. Evli olmayan Celil Nalçakan'ın 6 yıl süren en uzun ilişkisi pilates eğitmeni Ceren Kahyaoğlu ile olmuştu.

Abone ol

Star TV'nin sevilen müzik programı Çok Akustik programının konuklarından biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu. Son olarak Kardeşlerim dizisinde okul müdürü karakterine hayat veren başarılı oyuncu bugün Ercan Saatçi'nin konuğu olacak. Oyunculuğu kadar sesi ile de dikkat çeken Celil Nalçakan aslen Sivaslı ve 44 yaşında. Evli olmayan Celil Nalçakan'ın 6 yıl süren en uzun ilişkisi pilates eğitmeni Ceren Kahyaoğlu ile olmuştu.

Celil Nalçakan kimdir: Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

Vücudunda çok sayıda dövme bulunan oyuncu, aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.