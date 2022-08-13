Motorine bir zam daha! Dün benzin 1 lira 10 kuruş zamlanmıştı işte 13 Ağustos fiyatları

İKİ gün önce 82 kuruş zamlanan motorine bir kallavi zam daha geliyor. Motorinin litresine 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 lira 26 kuruşluk zam yapılacak... Benzine dün gece yarısı 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. İşte 13 Ağustos güncel ve 15 Ağustos 2022 pazartesi zamlı akaryakıt fiyatları...

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Brent petroldeki fiyat artışıyla birlikte sektör kaynaklarından araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. 2 gün önce motorine 82 kuruş zammın ardından dün gece yarısı da benzine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?

Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek. Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 21,15 TL

Motorin: 23,23 TL

LPG: 11,47 TL

ANKARA

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,32 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,33 TL

LPG: 11,14 TL