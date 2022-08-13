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Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini açıkladı

 SUUDİ ARABİSTAN, turizm ve ziyaret amaçlı gelenlerin ülkede kaldığı sürece umre yapabileceklerini duyurdu.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedeflerine uygun olarak, bu yılki umre sezonunun başlamasıyla birlikte umre ziyaretlerini gerçekleştirmek için gelenlerin işlemlerini kolaylaştırma çerçevesinde alındığı" belirtildi.

Suudi Arabistan'daki herhangi bir havalimanından vize alabilen ülke vatandaşlarının yanı sıra ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerinden pasaportunda ülkeye giriş damgası bulunanların, bir kereye mahsus olmak şartıyla kolaylıkla umre yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aile ziyareti vizesi ve kişisel ziyaret için vize alanların, Suudi Arabistan'daki akraba ve arkadaşlarını ziyaret ederken "Umre" uygulaması üzerinden randevu alıp, birleşik ulusal vize platformuna başvurarak, umre yapabilecekleri ifade edildi.

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