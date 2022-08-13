Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan iki kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan iki kişinin yakalandığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Esed yönetimiyle görüştüğünü açıklamasının ardından Türk bayraklarına saldırı gerçekleşmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."