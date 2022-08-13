Ümit Özdağ'a büyük tepki! İsmail Çataklı: 'Sen insan bile değilsin...'

Ümit Özdağ'ın "Gaziantep'te bir kızın yabancılar tarafından arabaya alınarak kaçırılmaya çalışıldığı" paylaşımı olay oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Gaziantep Valisi Gül, sosyal medyadan Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi. Çataklı, "Sen insan bile değilsin. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı" dedi. Vali Gül de Özdağ'ın paylaşımını kelime kelime yalanladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti: "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"

Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı paylaşımda, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" ifadelerini kullandı.