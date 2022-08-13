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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Bir süredir tedavi gören  Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti.

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 Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karahasanoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünyaya gelen Mustafa Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı. 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.

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