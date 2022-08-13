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Tekirdağ'da dehşet! Başından vurduğu eşi alt katın terasına düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da dehşet! Başından vurduğu eşi alt katın terasına düştü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde eşinin silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Yedi katlı binanın ikinci katında yaşayan E.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi A.K'ye ateş etti. Başından yaralanan kadın, balkondan alt katın terasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düşme nedeniyle belinden de yaralanan kadın ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda kullanılan silahı ele geçiren jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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