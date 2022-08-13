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Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"

Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"

Beşiktaş altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve buradaki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran 18 yaşındaki genç oyuncu Emirhan İlkhan, İtalya ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino'ya 4.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Kariyerinde yeni bir sayfa açan genç futbolcunun maaşı sosyal medyada gündem oldu.

Fark şaşırttı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'a Torino'da kazanacağı paranın aynısını teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söylemişti. Emirhan İlkhan'ın siyah-beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı.

Emirhan Torıno'da ne kadar kazanacak?
Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.

Taraftardan tepki!
Siyah-Beyazlı ekipten ayrılışı oldukça gündem olan Emirhan İlkhan'ın Torino'daki maaşının ortaya çıkması sonrası taraftarlarda yönetime tepki gösterdi. Bazı taraftarlar "Asgari ücret verseydiniz" yorumunda bulunurken, bazı taraftarlar "35'lik oyunculara milyon Dolarlar verirsiniz ama gençlere vermezsiniz, utanın" yorumunda bulundu.

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