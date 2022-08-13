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Pençe-Kilit şehidi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinde toprağa verilirken şehit yakınları, gözyaşı döktü.

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Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ederken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden üzücü bir haber gelmişti.

Bölgedeki hain teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit düşmüştü.

Memleketi Siirt'te toprağa verildi
Şehit Bağra'nın (30) cenazesi, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yolu ile memeleketi Şirvan'ın Nallıkaya köyüne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı köydeki Yeni Cami'de İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından baba evine getirildi.

Burada şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazesine çok sayıda kişi katılım sağladı
AA'nın haberine göre; cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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