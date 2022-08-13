Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi oyunu bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. "Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''oyunu hep birlikte bozacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi Avrupa Birliği ülkelerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hz. hünkarın yaşadığı toprakların bereketini paylaşarak, bu sevgi barış ve muhabbet kapısında sizlerle durmanın memnuniyeti içindeyim. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Bundan 751 yıl önce hakka yürüyen Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Tevhidimiz bir olalım, diri olalım, diri olalım üzerine kuruludur. Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü sahiplendik.

Hak dostlarının en önemli özelliği ehlibeyt sevgisi yanında inançlarını hayatın her alanına yansıtarak, insanların gönüllerini kazanmış olmalarıdır. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerde dahi her kapının tevazuyla edeple başlayan makamlarla aşmayı başarmıştır. Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini Hz. Hünkar başta olmak üzere gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuz biliyoruz.

Yine Hz. Peygamberin emanetini korurken, Fahrettin Paşa'ya bu cesareti veren de aynı irfandı. Bugünde bayrak gösterdiğimiz her yerde farkımızı ortaya koyuyor, kalıcı izler bırakıyoruz. 2022'yi UNESCO ile Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirdik. Hacı Bektaş Veli Dergahı diğer tüm kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi ve muhabbet kapısının müze statüsü ile yeniden açılmasını sağlayan rahmetli Adnan Menderes'tir. Bu külliye tümüyle hizmete girmiştir.

"Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız"

Muharrem orucu vesilesiyle, Hüseyin Gazi vakfı müzesinde şehitlerimi yad ettik. Bir süredir bakanlıklarımızın koordinasyonunda birlik çalışması yürütüyoruz. 5 bin 600 talep hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili müşterek çalışma yapılıyor. Çeşitli illerimizde temeli atılan 8 cemevi toplu törenini gerçekleştireceğiz. 85 milyonun tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mümtaz fertleridir.

Bugünde ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaş-ı vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.