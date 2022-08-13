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Galatasaray-Giresunspor maçı özet ve golleri
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisi karşısında yediği tek golle mağlup oldu.Abone ol
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray 3 puanda kalırken Giresunspor puanını 3'e yükseltti.
Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.