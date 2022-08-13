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Galatasaray-Giresunspor maçı özet ve golleri

Galatasaray-Giresunspor maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisi karşısında yediği tek golle mağlup oldu.

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Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. 

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray 3 puanda kalırken Giresunspor puanını 3'e yükseltti. 

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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