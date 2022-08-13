Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi

Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarında çekilen bir videodaki kişilerin mülteci olduğu ve yurtların ayrı bölümlerinde bedava kaldıkları iddia edildi. KYK Genel Müdürlüğü, iddialara ilişkin yapılan açıklamada bu öğrencilerin uluslararası gençlik etkinlikleri kapsamında yurtlarda konaklayan yabancı öğrenciler olduğunu belirtti.

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İstanbul Maltepe'de yer alan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait olan erkek öğrenci yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu. Görüntülerde, çok sayıda Arap mültecinin yurdun içinde ve bahçesinde olduğu görülürken, iddiaya göre konaklama ve yemek masrafları da ücretsiz şekilde karşılandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki şahısların mülteci oldukları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Devlet eliyle yürütülen en kapsamlı konaklama hizmeti"

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 81 ilde yer alan 775 yurtla Türkiye'nin dünyanın devlet eliyle yürütülen en büyük ve en kapsamlı konaklama hizmeti sağladığı belirtildi.

"Öğrencilerimiz olmadığında uluslararası etkinlikler için tahsis ediliyor"

Yurtların öğrencilere konaklama dışında kriz durumlarında hizmet verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pandemi, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın tamamına, müdahale ekipleri personeline, belediyelere, güvenlik güçlerine hizmet vermektedir. Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz 1 Eylül'e kadar devam edecek. Seyahatsever Projesi ile bugün itibariyle 60 bin gencimiz yaz tatillerini kendi evleri olan yurtlarımızda geçirmiştir. Aynı zamanda yurtlarımız, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edilmektedir.

"40 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler kalıyor"

Bu kapsamda Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."