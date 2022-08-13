Manchester United deplasmanda hezimete uğradı!

Premier Lig'e sezona sahasında Brighton-Hove Albion'a sahasında 2-1 yenilerek başlayan Manchester United, Brentford deplasmanında dağıldı. Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

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İngiltere Premier Ligi'nde sezona 2-2'lik Leicester City beraberliği başlayan Brentford, Cristiano Ronaldo'nun 11'de başladığı Manchester United maçın ilk yarısına damga vurdu.

10. dakikada Josh Dasilva ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 8 dakika sonra Mathias Jensen skoru 2-0 yaptı. Ben Mee, 30., Bryan Mbeumo ise 35. dakikada sahneye çıktı ve farkı bir anda 4-0 yaptı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, bir çok ilk yaşandı.

Brentford-Manchester United maçının ardından gerçekleşen istatistikler neler?

-Brentford, Premier Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısında dört gol kaydetti.

-Manchester United, Premier Lig'deki bir deplasman maçında ilk kez kalesinde dört gol gördü.

-32 yılda ilk kez resmi maçlarda Manchester United ağlarına 35 dakikada dört gol atıldı.

-Premier Lig'de Brentford, Tottenham (Ekim 2020 | 1-6 bitti) ve Liverpool'un (Ekim 2021 | 0-5 bitti)) ardından Manchester United'a ilk yarıda dört gol atan üçüncü ekip oldu.

-2 Mayıs 1990'da Kırmızı Şeytanlar, Nottingham Forest karşısında ilk 25 dakikada 4-0 geri düşmüştü. United o sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

-Ayrıca Manchester United, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını 4-0 geride tamamladı.

1935'ten bu yana bir ilk

Brentford, Manchester United'ı 1937 yılından bu yana ilk kez mağlup etti. 85 yıl önce Şubat ayında oynanan mücadelede Brentford rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Kraliçe Elizabeth bu skor alındığında henüz 11 yaşındaydı.

85 yıl içinde Manchester United ile 7 kez karşılaşan Brentford, bu maça kadar İngiliz ekibini devirememişti.

Efsanelerden Manchester United'a eleştiri

İlk yarıyı yorumlayan Manchester United'ın eski yıldızları Garry neville ve Rio Ferdinand'ın sözleri ise Kırmızı Şeytanların performansını anlatıyordu.

"Brentford bizi tokatlıyor"

Neville, "A Takım, 9 yaş altı takıma karşı oynuyor gibiydi" derken; bir başka Manchester United efsanesi Rio Ferdinand ise "Brentford bizi tokatlıyor. Başım ağrıyor, kalbim çarpıyor. Yardıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip skoru korumayı başardı. Manchester United'ın gol çabası sonuç vermedi ve Brentford sahadan 4-0 galip ayrıldı.