BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  DÜNYA

Salman Rüşdi'yi manşetten verdiler! Ölüm fetvası yerine getirildi

Salman Rüşdi'yi manşetten verdiler! Ölüm fetvası yerine getirildi

Ayetullah Humeyni tarafından hakkında ölüm fetvası bulunan 'Şeytan Ayetleri'nin yazarı Salman Rüşdi'ye yönelik saldırı İran basınında, "İran İslam Devrimi Lideri Humeyni'nin ölüm fetvası yerine getirildi" manşetleriyle yer aldı.

Abone ol

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin New York’taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırı, İran basınında da geniş yer aldı.

"Salman Rüşti'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz"
İran basını Salman Rüşdi'ye saldıran kişi hakkında övgü ile bahsederek, haberi "Mürted yazar Salman Rüşti'ye bıçaklı saldırı" manşetleriyle duyurdu. Doğrudan İran dini lideri tarafından genel yayın yönetmeninin atandığı Keyhan gazetesi saldırıyı, "New York'ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz" manşetiyle verdi.

Saldırıya ilişkin haberde, "Allah'ın düşmanının boynunu kıran adamın eli öpülmeli" ifadesi yer aldı. İran devlet televizyonu ise Salman Rüşdi'ye yönelik bıçaklı saldırıyı "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm fetvası yerine getirildi" şeklinde duyurdu.

İran ile 5+1 ülkeleri arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde İran heyeti içerisinde yer alan Muhammed Merendi ise sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ben İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ve küçük gören bir yazar için gözyaşı dökecek değilim. Ancak olası bir nükleer anlaşmaya geri dönüş sürecinde ABD'nin İran'ı hedef alan Bolton'a suikast iddiaları ve ardından gelen bu saldırı tesadüf olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
Manchester United deplasmanda hezimete uğradı!
Manchester United deplasmanda hezimete uğradı!
Galatasaray-Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray-Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı!
DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı!
Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"
Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"
Pençe-Kilit şehidi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit şehidi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı
Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Fişleme mi yapıyorsunuz?
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Fişleme mi yapıyorsunuz?
Tahir Sarıkaya'ya şok! Fatih Terim canlı yayına bağlandı
Tahir Sarıkaya'ya şok! Fatih Terim canlı yayına bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zincir marketlere mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zincir marketlere mesaj