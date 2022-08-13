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Akşener'i ısıran köpeğin öldüğünü küstah bir üslupla yazdılar

Akşener'i ısıran köpeğin öldüğünü küstah bir üslupla yazdılar

İyi Parti lideri Meral Akşener'i Yalova programları sırasında köpek ısırdı. Olayın ardından Akşener kuduz aşısı olurken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Sol Haber ise, olayı çirkin ifadelerle haberleştirdi.

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2023 seçimlerine 10 aylık bir süreç kalırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Anadolu turu devam ediyor.

Bu kapsamda Yalova'ya giden Meral Akşener'in konvoyundaki bir araç aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Akşener'i köpek ısırdı
Makam aracından inen Akşener, yaralanan köpeğin veterinere götürülmesi için yanındakilere talimat verdi. Bu sırada kucağına aldığı köpek, Meral Akşener'in elini ısırdı. Yaşanan olay sonrası tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti.

Köpek öldü
Öte yandan veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı. Akşener, köpeğin öldüğünü haber aldıktan sonra sahibiyle bir araya gelerek, üzüntüsünü iletti.

Sol Haber'den çirkin üslup
Sol Haber'in habere attığı başlık ise dikkat çekti.

"Danışmanı açıkladı: Akşener'i ısıran köpek öldü" başlığını atan Sol Haber, çirkin bir üslup kullanarak haber yayınladı.

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