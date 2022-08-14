İzmir'de deprem oldu! İzmir güne 5 şiddetinde depremle sallanarak uyandı

İZMİR fena sallandı. AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kuşadası Körfezi'nde bu sabah 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Etkilerini araştırıyoruz geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Vatandaşları uykularından uyandırdı

Korkutan deprem birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremle ilgili AFAD'dan rahatlatan bir açıklama yapıldı. "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Depremi hisseden bazı sosyal medya kullanıcıları şu mesajları paylaştı:

Ata Benli: İzmir’de acayip deprem oldu uykumdan uyandım. Geçmiş olsun

Gökhan Biçici: İzmir’de sarsıntıyla uyandık

Filiz Zeynep Sayar: Çok feci bir depremle uyandık. Şokumuzu atmaya çalışırken daha büyüğüyle şok olduk... 2 sene önceki travmamızı yeni atmışken.

Mete Alpaslan Katırcıoğlu: Kuşadası tarafında iyi sallandık umarım ciddi bir şey yoktur.