BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL

Yozgat'ta kayınpeder ile eski damat kavga etti! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta kayınpeder ile eski damat kavga etti! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde kayınpeder ile eski damat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

bilgiye kayınpeder Kadir Günaydın ile eski damadı Oğuz Arslan arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Kayınpeder Kadir Günaydın, eski damadı Oğuz Arslan hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Taraflar daha sonra Agahefendi Mahallesinde tekrar karşılaştı. Kayınpeder Kadir Günaydın, yanında bulunan av tüfeği ile eski damadı Oğuz Arslan’ı yaraladı. Yaralanan Oğuz Arslan da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kaynanası N.G.'ye ateş ederek yaraladı.

Olay yerine gelen Oğuz Arslan’ın kardeşi A.A.’da yanında bulunduğu bıçakla Kadir Günaydın’ı bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. de A.A.’yı elinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken Kadir Günaydın ve Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de deprem oldu! İzmir güne 5 şiddetinde depremle sallanarak uyandı
İzmir'de deprem oldu! İzmir güne 5 şiddetinde depremle sallanarak uyandı
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik çok sert ifadeler
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik çok sert ifadeler
Bakan Koca "Şimdiden hayırlı olsun" dedi ve tarih vererek duyurdu!
Bakan Koca "Şimdiden hayırlı olsun" dedi ve tarih vererek duyurdu!
Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle devirdi
Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle devirdi
Salman Rüşdi'yi manşetten verdiler! Ölüm fetvası yerine getirildi
Salman Rüşdi'yi manşetten verdiler! Ölüm fetvası yerine getirildi
Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
Manchester United deplasmanda hezimete uğradı!
Manchester United deplasmanda hezimete uğradı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi oyunu bozacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi oyunu bozacağız
Galatasaray-Giresunspor maçı özet ve golleri
Galatasaray-Giresunspor maçı özet ve golleri
DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı!
DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı!