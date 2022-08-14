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Konya'da korkunç kaza! Pikap TIR'a arkadan girdi 3 kişi feci şekilde can verdi

Konya'da korkunç kaza! Pikap TIR'a arkadan girdi 3 kişi feci şekilde can verdi

KONYA’da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan araç sürücüsü ile tarım işçisi 2 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya-Karaman Karayolunun 19. kilometresi merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada sulama yaptıktan sonra eve dönüş yapan Mustafa Samet Pullu idaresindeki 52 AAD 935 plakalı Ford marka pikap, aynı istikamete giden Mustafa Ç.’nin kullandığı Man marka 33 DNJ 26 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde pikap sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi’nin (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Samet Pullu'nun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almayan tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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