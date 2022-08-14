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Tansu Çiller parti kuruyor! Çiller il başkanlarını atamaya başladı

Tansu Çiller parti kuruyor! Çiller il başkanlarını atamaya başladı

Bir süredir siyasete döneceği konuşulan ve hep bu yönde sinyaller veren eski Başbakan Tansu Çiller yeni parti için düğmeye bastı. Kulislerde Çiller'in yeni partinin il başkanlarını atamaya başladığı konuşuluyor...

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Siyasete dönüp dönmeyeceği ve yeni parti kurup kurmayacağı yılan hikayesine dönen eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni parti kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyaset kulislerinde Çiller'in, seçime aylar kala il başkanlarını atamaya başladığı iddia edildi.


Adalet Partisi'nin kendisine devredilmesini istemişti
Haziran 2023'te yapılacak seçimlere aylar kala siyaset kulislerinde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı konuşuluyordu. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini söylemişti. Çiller de parti kurma isteğini verdiği her röportajda üstü kapalı olarak gündemde tuttu. 

"Ben milletimi özledim"
Çiller geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde aktif siyasete geri dönüş sinyali vermiş ve şu şekilde konuşmuştu: "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım." 

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