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Tansu Çiller'in siyasete dönüşü! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz 'koltuğu bırak' diye tehdit ediliyorum

Tansu Çiller'in siyasete dönüşü! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz 'koltuğu bırak' diye tehdit ediliyorum

Siyasete geri döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller’in, “Partiyi devret” önerisini reddeden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "MHP’den, AK Parti’den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor" iddiasında bulundu.

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Eski Başbakan Tansu Çiller’in, “Partiyi devret” önerisini reddeden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, genel başkanlığı bırakması için tehdit edildiğini iddia etti. Vecdet Öz, Tansu Çiller’in teklifini reddetmesinin ardından yaşananları da şöyle anlattı:

Tansu Çiller'in teklifi hiç hoş değil!
- Siz yeni bir iş yeri kurmuşsunuz, pırıl pırıl bir market ve çalışıyor. ‘Gel sen kurduğun fiyata bize bunu devret’ diye biri gelip soruyor. Etik değildir. Tansu Hanımefendi bizim başbakanlığımızı yapmış bir dostumuz. Bu teklif hoş bir teklif değil. Siz, ‘Canım sıkıldı bırakıyorum siyaseti, iç geçiriyorum şimdi de canım çekti siyaset yapayım’ diyemezsiniz. Siyaset böyle bir şey değil. Emek verenlerin hakkını bir kalemde silip atamazsınız.”

"Biz kimseden korkmayız"
Vecdet Öz, “Tansu Çiller’in teklifini reddetmenizin ardından size “Adalet Partisi Genel Başkanlığı'nı bırak” diye örtük bir tehdit telefonu geldi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “AK Parti kanadından sürekli geliyor. ‘Bu işlerle uğraşmayın, bırakın’ diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız. MHP’den de AK Parti’den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor.”

"Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa"
Tehditlerin ardından hukuki bir adım atıp atmayacakları sorulan Öz, “Asla öyle bir şey yapmayız. Biz korkmayız. Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa. Biz Atatürkçü cumhuriyetçi, vatansever insanlarız. Korkarak siyaset yapılmaz” diye konuştu.

"Ümit Özdağ Bey ile görüştük"
Öte yandan Öz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak çerçevesinde görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısındaki adaya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek verebileceklerini söyledi.

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