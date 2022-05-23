Tahran'da Devrim Muhafızları Ablay'ına suikast! 'İntikamını alacağız'

İRAN suikastle sarsıldı. Başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay, suikast sonucu öldürüldü. Suikast hakkında Umman ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İntikam alacağız" dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, dün Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albay, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı açıklandı. Sözkonusu saldırının Kasım 2020'de ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bu yana İran içinde gerçekleştirilen yüksek profilli suikast olduğu bildirildi.

'İntikam alacağız'

Suikastin gerçekleştirildiği sırada Umman'da bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajını iletti.

Reisi, ülkenin güvenlik güçlerine seslenerek, "Katillerin ciddi bir şekilde takip edilmesinde ısrar ediyorum ve bu büyük şehidin kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok" dedi.

İran Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bu işlenen şuçta küresel bir kibrin görüldüğü şüphe götürmüyor."