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Kamuflajlı Togg testte yakalandı tasarımda bazı değişikliklere gidildi

Kamuflajlı Togg testte yakalandı tasarımda bazı değişikliklere gidildi

Yerli otomobil Togg Almanya’daki yol testleri sırasında bir medya sitesi tarafından görüntülendi. Farlar, ızgara, ön ve arka bölümlerdeki değişiklikler dikkat çekti.

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Togg C-SUV’a ait “casus fotoğrafları” paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu kaydetti.

Togg’un arka bölümündeki çıkıntının hatırı sayılır derecede azaltıldığı belirtilirken, arka camın da yine konsepte göre daha dikey bir şekilde konumlandığı ifade edildi.

Öte yandan, yayınlanan fotoğraflarda ön ve arka far tasarımlarında da farklılıklar yapıldığı göze çarpıyor.

Togg’un Gemlik’teki üretim tesislerinin açılışı 29 Ekim’de yapılacakken, banttan inecek ilk modellerin ise Mart 2023’ten itibaren yollarda olması bekleniyor

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, son açıklamasında, “Togg’u 2023 yılının mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda Togg’ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz” demişti.

Togg teknik özellikleri
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

300+ ve 500+ kilometre menzil
Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

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