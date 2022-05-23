ABD Başkanı Biden Çin'e meydan okudu: Eğer saldırırsan...

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Joe Biden Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ABD'nin adayı askeri olarak savunacağını söyledi.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Dünya Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'a ABD'den yardım sözü geldi.

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söyledi.

ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda, Biden, 'Yaptığımız taahhüt bu' dedi.

Rusya bedel ödemek zorunda

Açıklamasında Ukrayna savaşına da değinen Biden, 'Rusya, Ukrayna'daki barbarlığı için "uzun vadeli bir bedel ödemek zorunda' dedi.