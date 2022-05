Melis Birkan yaşı kaç ilk eşi kimdir? Melis Birkan daha önce hiç evlendi mi?

Issız Adam dizisi ile ünlenen başarılı oyuncu Melis Birkan 2 yıldır birlikte olduğu ve kameralardan uzak aşk yaşadığı oyuncu Aras Aydın ile evlendi. Bu gelişmenin ardından Melis Birkan kaç yaşında soruları merak edildi. Daha önce Alican Yücesoy ile evliliğinin eşiğinden dönen Melis Birkan 39 yaşında, eşi Aras Aydın ile 32 yaşında.

Melis Birkan kaç yaşında, daha önce evlendi mi soruları oyuncu Aras Aydın ile evlenmesinin ardından merak edildi. Issız Adam dizisindeki Ada karakteri ile tanınan oyuncu Melis Birkan 39 yaşında. Daha önce bir evlilik yaşamayan Melis Birkan Alican Yücesoy ile evliliğinden eşiğinden dönmüştü.

Yaklaşık 2 aydır beraber olan Melis Birkan ve Aras Aydın çiftinden güzel haber geldi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Sadece ailelerinin ve dostlarının katıldığı nikahtan ilk kareler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Melis Birkan ve Aras Aydın'ın mutlu günü

Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

Melis Birkan kimdir: Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Birkan, 28 yaşındadır. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Yine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda modern dans eğitimini tamamladı.

Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.

Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Linda karakterine hayat vermektedir. Melis Birkan, 1.74 metre boyunda 63 kilo ve Yengeç burcudur.

Hobi olarak başladığı seramik yolculuğunda Melis Birkan profesyonelliğe geçti.

39 yaşındaki Birkan, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan" demişti.

Birkan, "Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

Melis Birkan, el yapımı seramiklerini sosyal medya üzerinden satmaya başladı.